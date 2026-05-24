Опубликовано ещё одно видео удара «Орешником» по Белой Церкви

В Сети появились новые кадры, на которых зафиксирован удар по объектам в районе Белой Церкви.

В результате ночной комбинированной атаки было поражено металлургическое предприятие, где велась сборка беспилотников-камикадзе. Часть здания получила серьёзные повреждения. Также под удар попали ещё два объекта поблизости, включая аэродром, где базировались вертолёты французского производства.

Подробнее о массированном ударе ВС РФ в ответ на террористические действия киевского режима, который атаковал невинных детей в Старобельске, — в нашем материале.