Армия РФ разбомбила завод по сборке дронов-камикадзе в Киевской области

ВС РФ нанесли удар по металлургическому предприятию в Белой Церкви, где велась сборка дронов-камикадзе. Информацию об этом публикует SHOT.

Этой ночью в ходе комбинированной атаки на украинские объекты частично разрушен завод. По данным источника, там производили беспилотники типа FP-1.

Помимо основной цели, поражены ещё два военных объекта, расположенных поблизости. Один из них — аэродром, где базировались вертолёты французского производства.

Также удар пришёлся на тренировочный полигон украинской армии. Подробности о степени повреждений и возможных потерях уточняются.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 мая 2026 года российские военные осуществили масштабную комбинированную атаку на объекты военной инфраструктуры на территории всей Украины. Решение об ударе было принято президентом Владимиром Путиным после теракта, устроенного ВСУ в Старобельске. Согласно информации мониторинговых ресурсов, в ходе атаки могли применяться ракета «Орешник», гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», оперативно-тактические «Искандеры», а также несколько сотен ударных беспилотников. В Киеве прогремело не менее 20 взрывов. В Минобороны РФ пока не давали официальных комментариев.