24 мая, 13:33

Близкие погибших в Старобельске студентов пришли к руинам колледжа с портретами

К руинам старобельского колледжа пришли десятки людей с портретами погибших студентов в руках, на которые они повязали траурные чёрные ленты. Об этом рассказал военкор RT Саргон Хадая.

С фотографий, которые держат убитые горем родственники, глядят ещё совсем юные лица. Некоторым из тех, кто ночевал в общежитии и не проснулся, не было 18.

Напомним, теракт был совершён в ночь на 22 мая. Украинские дроны волнами заходили на пятиэтажное общежитие, где спали 86 учащихся. Здание рухнуло, погиб 21 человек, около 40 получили ранения. Владимир Путин назвал атаку террористической и приказал готовить ответ. Возмездие настигло киевский режим в ночь на 24 мая.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике простились с 20-летней Анной Погрибниченко, погибшей при ударе по колледжу в Старобельске. Траурная церемония прошла в Белокуракино. Отпевание состоялось в местной церкви, после чего девушку проводили в последний путь. Проститься с Анной пришли несколько десятков человек, включая родственников, одноклассников и соседей. Помощь в организации похорон оказал Народный фронт.

