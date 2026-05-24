24 мая, 12:11

«Мы не простим»: «Старобельская расправа» войдёт в обвинения против Киева, пообещала Лантратова

Обложка © МАХ/Леонид Пасечник

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что «старобельская расправа» будет фигурировать в обвинительном заключении против киевских властей. Об этом она написала в своём канале в МАХ.

«Старобельская расправа» войдёт в обвинительное заключение против киевского режима. «Мы не забудем и не простим», — написала она.

Ранее во время поездки в Старобельск уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что жители Донбасса становятся жертвами атак со стороны Украины, несмотря на заявления Киева о том, что регион считается частью страны. По словам омбудсмена, украинские власти фактически разделяют мирное население на «первый и второй сорт».

Ночная атака на Старобельск 22 мая унесла жизни 21 человека. Украинские волнами били по пятиэтажному общежитию колледжа. В тот час там мирно спали 86 человек, включая несовершеннолетних. От прямых попаданий здание буквально сложилось, оставив под руинами десятки раненых. Военных объектов рядом с колледжем не было.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом и дал Минобороны поручение подготовить ответ. Следственный комитет немедленно возбудил дело. В ночь на 24 мая, Минобороны отрапортовало об акте возмездия. В ходе удара применялся широкий спектр вооружений, включая новейший «Орешник», — все цели были успешно достигнуты.

Милена Скрипальщикова
