Лантратова: Киев убивает жителей Донбасса, которых называет «своими гражданами»

Власти Украины наносят удары по жителям Донбасса, которых сами называют своими гражданами. Об этом в Старобельске заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Украина убивает «своих мирных жителей». <…> Они их делят на первый и второй сорт», — сказала она.

Также она подчеркнула, что российская сторона намерена добиваться наказания виновных в гибели студентов.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники продолжали атаковать общежитие в Старобельске даже после начала эвакуации детей. Удары наносились волнами — в тот момент, когда дети пытались выбраться из горящего здания. Под угрозой находились как родители, ожидавшие у разрушенного общежития, так и сотрудники экстренных служб, разбиравшие завалы.