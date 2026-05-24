Лантратова: Киев убивает жителей Донбасса, которых называет «своими гражданами»
Власти Украины наносят удары по жителям Донбасса, которых сами называют своими гражданами. Об этом в Старобельске заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Украина убивает «своих мирных жителей». <…> Они их делят на первый и второй сорт», — сказала она.
Также она подчеркнула, что российская сторона намерена добиваться наказания виновных в гибели студентов.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники продолжали атаковать общежитие в Старобельске даже после начала эвакуации детей. Удары наносились волнами — в тот момент, когда дети пытались выбраться из горящего здания. Под угрозой находились как родители, ожидавшие у разрушенного общежития, так и сотрудники экстренных служб, разбиравшие завалы.
