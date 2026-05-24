После посещения места удара ВСУ в Старобельске американский журналист Кристофер Хелали заявил, что конфликт должен завершиться достижением целей России в рамках специальной военной операции. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ её закончить — это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в СВО», — сказала он.

Ранее сообщалось, что иностранные журналисты лично ознакомились с последствиями атаки на общежитие и корпус колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске. Представители СМИ наблюдали разрушения, возникшие в результате теракта киевского режима.