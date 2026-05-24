Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 мая, 14:30

Журналист из США после визита в Старобельск пожелал РФ добиться всех целей СВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

После посещения места удара ВСУ в Старобельске американский журналист Кристофер Хелали заявил, что конфликт должен завершиться достижением целей России в рамках специальной военной операции. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ её закончить — это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в СВО», — сказала он.

Журналист Al Arabiya поблагодарил Россию за возможность увидеть правду в ЛНР
Ранее сообщалось, что иностранные журналисты лично ознакомились с последствиями атаки на общежитие и корпус колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске. Представители СМИ наблюдали разрушения, возникшие в результате теракта киевского режима.

Милена Скрипальщикова
