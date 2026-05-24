24 мая, 12:56

Журналист Al Arabiya поблагодарил Россию за возможность увидеть правду в ЛНР

Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Шеф-корреспондент телеканала Al Arabiya Саад Халаф поблагодарил российскую сторону за предоставленную возможность. Так он высказался в беседе с ТАСС после посещения места трагедии в Старобельске.

Иностранец признался, что видел разбросанные тапки, одежду, тетради, а также игрушки. По его словам, эмоционально это было тяжело с человеческой точки зрения.

«Мы признательные российской стороне, <…> я хотел видеть именно правду своими глазами, чтобы, если и говорить, говорить на основании доказательной базы, которую я видел и посмотрел своими глазами», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что сейчас говорит это от своего имени, а не от лица канала.

Восемь раненных в результате теракта в Старобельске остаются в больницах ЛНР

Напомним, 22 мая ВСУ ударили по колледжу в Старобельске. В момент удара там находились 86 детей. По последним данным, погибли 21 человек, ранены более 60.

Дарья Денисова
