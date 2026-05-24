Восемь раненных в результате теракта в Старобельске остаются в больницах ЛНР

Восемь человек, получивших ранения в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, по-прежнему находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях ЛНР. Об этом журналистам рассказал помощник российского министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, трое других также в тяжёлом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, а также проводятся дистанционные консультации с ведущими специалистами федеральных медицинских центров. Кроме того, по словам Кузнецова, 33 человека получили медицинскую помощь в амбулаторном порядке.

Он также рассказал, что двое пострадавших при ударе по общежитию в Старобельске будут эвакуированы в Москву для лечения.

В ночь на 22 мая БПЛА ВСУ поразили учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей. По последним данным, погибли 21 человек, ранены более 60.