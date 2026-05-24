Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 12:01

Восемь раненных в результате теракта в Старобельске остаются в больницах ЛНР

Обложка © Луганский информационный центр

Обложка © Луганский информационный центр

Восемь человек, получивших ранения в результате атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, по-прежнему находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях ЛНР. Об этом журналистам рассказал помощник российского министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, трое других также в тяжёлом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, а также проводятся дистанционные консультации с ведущими специалистами федеральных медицинских центров. Кроме того, по словам Кузнецова, 33 человека получили медицинскую помощь в амбулаторном порядке.

Он также рассказал, что двое пострадавших при ударе по общежитию в Старобельске будут эвакуированы в Москву для лечения.

Иностранные журналисты покинули место теракта ВСУ в Старобельске
Иностранные журналисты покинули место теракта ВСУ в Старобельске

В ночь на 22 мая БПЛА ВСУ поразили учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей. По последним данным, погибли 21 человек, ранены более 60.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минздрав РФ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar