Иностранные журналисты покинули место теракта ВСУ в Старобельске

Иностранные журналисты завершили осмотр территории педагогического колледжа в Старобельске, который разрушили ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Представители зарубежных СМИ ознакомились с последствиями разрушений, побеседовали с сотрудниками МЧС России, занимавшимися ликвидацией последствий, и представителями Следственного комитета РФ. Журналистам была предоставлена возможность свободно передвигаться по месту происшествия, вызванного, как утверждается, атакой ВСУ.

Около 50 журналистов из 19 стран сегодня прибыли на место атаки ВСУ на колледж в Старобельске. В ночь на 22 мая, по сообщениям, БПЛА ВСУ поразили учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей. По последним данным, погибли 21 человек, ранены более 60.