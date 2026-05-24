Двоих пострадавших из-за удара ВСУ по Старобельску направили на лечение в Москву

Двое пострадавших при ударе по общежитию в Старобельске будут эвакуированы в Москву для лечения. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, уточнив, что решение принято по результатам телемедицинских консультаций и пострадавшие будут направлены в федеральные клиники.

«Было принято решение об эвакуации двоих пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педколледжа в Старобельске на лечение в Москву в федеральные клиники», — сказал Кузнецов журналистам.

В настоящее время в больницах ЛНР остаются восемь человек, состояние одного из них крайне тяжёлое.

В ночь на 22 мая БПЛА ВСУ поразили учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей. По последним данным, погибли 21 человек, ранены более 60.