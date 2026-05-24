Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что число пострадавших детей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске возросло до 65. Эти данные он озвучил иностранным и российским журналистам в луганской больнице.

Атака произошла в ночь на 22 мая. Украинские беспилотники нанесли удар по учебному корпусу и общежитию, где спали 86 подростков. После прямых попаданий пятиэтажка рухнула. Спустя двое суток последовал жёсткий ответ. В ночь на 24 мая Министерство обороны РФ доложило о массированном ударе возмездия. Операция проводилась по личному приказу Владимира Путина, и все намеченные военные цели, включая поражённые новейшим комплексом «Орешник», были уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Белокуракино уже простились с 20-летней Анной Погрибниченко, ставшей одной из жертв удара по Старобельскому колледжу. Церемония началась с отпевания в местной церкви, после чего гроб с телом предали земле. Проводить Анну в последний путь собралось несколько десятков человек. Среди скорбящих были родные, бывшие одноклассники и просто неравнодушные соседи. Организационную поддержку семье оказал Народный фронт, взявший на себя часть хлопот.