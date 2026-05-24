Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 14:17

Число пострадавших при теракте ВСУ в Старобельске выросло до 65

Обложка © Луганский информационный центр

Обложка © Луганский информационный центр

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что число пострадавших детей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске возросло до 65. Эти данные он озвучил иностранным и российским журналистам в луганской больнице.

«Пострадали 65 детей», — сказал он.

Атака произошла в ночь на 22 мая. Украинские беспилотники нанесли удар по учебному корпусу и общежитию, где спали 86 подростков. После прямых попаданий пятиэтажка рухнула. Спустя двое суток последовал жёсткий ответ. В ночь на 24 мая Министерство обороны РФ доложило о массированном ударе возмездия. Операция проводилась по личному приказу Владимира Путина, и все намеченные военные цели, включая поражённые новейшим комплексом «Орешник», были уничтожены.

Близкие погибших в Старобельске студентов пришли к руинам колледжа с портретами
Близкие погибших в Старобельске студентов пришли к руинам колледжа с портретами

Ранее сообщалось, что в Белокуракино уже простились с 20-летней Анной Погрибниченко, ставшей одной из жертв удара по Старобельскому колледжу. Церемония началась с отпевания в местной церкви, после чего гроб с телом предали земле. Проводить Анну в последний путь собралось несколько десятков человек. Среди скорбящих были родные, бывшие одноклассники и просто неравнодушные соседи. Организационную поддержку семье оказал Народный фронт, взявший на себя часть хлопот.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Леонид Пасечник
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar