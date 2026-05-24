Студенты в Старобельске выпрыгивали из окон горящего общежития прямо в пижамах

В Старобельске студенты, спасаясь от удара украинских дронов, выпрыгивали из окон горящего общежития прямо в пижамах. Об этом говорится в материале Kp.ru.

После разбора завалов спасатели и криминалисты приступили к опознанию. Погибших идентифицировали по одежде и личным приметам: красная пижама (шорты и майка с белыми бретелями), халат с цветами, чёрное худи, белые кроксы. Также в списках фигурировали татуировки в виде сердца и змеи, пирсинг в носу, две серьги-гвоздика на хрящике правого уха.

Напомним, в ночь на 22 мая 2026 года украинские беспилотники несколькими волнами атаковали общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. Внутри находились 86 человек, включая детей. От прямых попаданий пятиэтажка рухнула до второго этажа, погиб 21 человек, десятки получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал атаку терактом и подчеркнул, что никаких военных объектов рядом не было. Минобороны получило прямой приказ от главы государства подготовить ответные меры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. МИД России возложил ответственность за эскалацию на киевский режим и его западных кураторов. В ведомстве подчеркнули, что удары такого уровня наносятся при прямом техническом содействии стран НАТО.

Ранее 15-летняя студентка Мария Мысник, пострадавшая при ударе по колледжу в Старобельске, рассказала, как учащиеся спасали друг друга во время атаки. Она вспоминает, как заметила на асфальте раненую девушку. Студентка подняла её и попыталась увести в безопасное место, но та уже выбилась из сил. Тогда на помощь подоспели парни, которые подхватили пострадавшую и помогли ей бежать. Некоторые люди, невзирая на опасность, заходили обратно в разрушенное здание, чтобы вытащить остальных.