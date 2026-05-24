Разгромленный ударом ВС России штаб Сухопутных войск в Киеве сняли на видео

Появилось видео, на котором показано разрушенное здание командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины в Киеве. Ролик был опубликован военным корреспондентом Александром Коцем в его Telegram-канале.

Разрушенное здание Сухопутных войск ВСУ в Киеве. Видео © Telegram / Kotsnews

На кадрах видно несколько серьёзно повреждённых строений, одно из которых частично обрушилось. В отдельных местах заметны следы пожара и горящие обломки. Также в зоне разрушений находятся люди в военной форме. Объект расположен на улице Дегтярёвской в Киеве. Дополнительно сообщается, что повреждения получил и соседний объект — здание командования Сил поддержки ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град» по подземным опорным пунктам ВСУ. Поражённые объекты представляли собой забетонированные укрепрайоны с развитой системой защиты.