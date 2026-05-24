ВС РФ поразили объекты энергетики, НПЗ и инфраструктуры, используемой ВСУ

По объектам на территории Украины, которые используются украинскими формированиями, нанесены удары с применением различных видов вооружений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары по целям на Украине. Видео © OSINT Info

В оборонном ведомстве уточнили, что удары выполнялись силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударных беспилотников различных группировок. Поражение было нанесено объектам нефтепереработки, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.

Отдельно отмечается, что под удары попали склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего, по информации ведомства, действия были проведены в 149 районах.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил ответить на теракт в колледже в Старобельске (ЛНР) 22 мая, в результате которого погиб 21 человек. В ночь на 24 мая 2026 года российские военные выполнили это поручение, нанеся массированный комбинированный удар по объектам военной инфраструктуры на территории всей Украины. По сведениям мониторинговых каналов, в атаке были задействованы ракета «Орешник», гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», тактические «Искандеры», а также несколько сотен ударных дронов. В Киеве зафиксировано не менее двадцати взрывов.