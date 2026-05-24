Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 09:00

ВС РФ поразили объекты энергетики, НПЗ и инфраструктуры, используемой ВСУ

Обложка © ДСНС Полтавской области

Обложка © ДСНС Полтавской области

По объектам на территории Украины, которые используются украинскими формированиями, нанесены удары с применением различных видов вооружений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары по целям на Украине. Видео © OSINT Info

В оборонном ведомстве уточнили, что удары выполнялись силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударных беспилотников различных группировок. Поражение было нанесено объектам нефтепереработки, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ.

Отдельно отмечается, что под удары попали склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего, по информации ведомства, действия были проведены в 149 районах.

«Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал»: Минобороны подтвердило массированный удар возмездия по Украине
«Орешник», «Искандер», «Циркон» и «Кинжал»: Минобороны подтвердило массированный удар возмездия по Украине

Напомним, президент России Владимир Путин поручил ответить на теракт в колледже в Старобельске (ЛНР) 22 мая, в результате которого погиб 21 человек. В ночь на 24 мая 2026 года российские военные выполнили это поручение, нанеся массированный комбинированный удар по объектам военной инфраструктуры на территории всей Украины. По сведениям мониторинговых каналов, в атаке были задействованы ракета «Орешник», гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», тактические «Искандеры», а также несколько сотен ударных дронов. В Киеве зафиксировано не менее двадцати взрывов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar