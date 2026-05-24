Российские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град» по подземным опорным пунктам Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в беседе с aif.ru.

По словам подполковника запаса, поражённые опорные пункты были залиты бетоном. Они представляли собой полноценные укрепрайоны.

«Там располагались иностранные наёмники, боевики ВСУ, а также подразделения, которые запускают тяжёлые гексакоптеры. Всё это было уничтожено. Ущерб для ВСУ катастрофически невосполнимый», — заявил он.

Ранее стало известно, что на Украине обвинили Запад в провале ПВО после удара возмездия Армии России. Украинский военный проект «Николаевский Ванёк» назвал работу системы противовоздушной обороны страны минувшей ночью неудовлетворительной.