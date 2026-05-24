Потери Вооружённых сил Украины за всё время СВО достигли 751 тысячи, сообщает автор телеграм-канала «Шёпот Фронта» Руслан Татаринов, который занимается подсчётом украинских некрологов. Его слова приводит радио «Комсомольская правда».

По его словам, эта цифра лишь верхушка айсберга, поскольку фактические потери давно превысили миллион. Однако подтвердить это сложно, так как не все погибшие фиксируются должным образом. Тем не менее, информация, которую предоставляют сами украинцы, собирается с большой тщательностью.

«Если говорить о недельной динамике, то вот, например, в понедельник выставляется 100-200 некрологов, следующие дни тоже будут «мясными». Но в субботу и воскресенье люди отдыхают и информации меньше», — указал он.

За текущий год также зафиксировано 52 случая гибели женщин, что свидетельствует о том, что их также активно задействуют в армии Украины.

Ранее командование 159-й отдельной механизированной бригады признало пропажу более 780 военнослужащих под Волчанском в Харьковской области. Кстати, раньше это подразделение уже обвиняли в сокрытии боевых потерь.