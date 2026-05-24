Западные наемники ВСУ, особенно из англосаксонских стран, практически исчезли с передовой. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Киевский режим тщательно скрывает данные о погибших в зоне боевых действий «солдатах удачи». Но мы знаем, что западные наёмники, особенно из англосаксонских стран, на передовой практически исчезли. Сейчас там орудуют выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии», — рассказал собеседник агентства.

По его информации, украинское командование стало чаще использовать иностранцев как «пушечное мясо». Их массово бросают на самые сложные участки фронта, где потери просто колоссальные, пояснил источник.

Он добавил, что бойцы из западных государств больше не горят желанием участвовать в боях. При этом вербовочные центры испытывают серьёзные трудности с набором новых людей.