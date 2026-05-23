Ещё один гражданин Великобритании ликвидирован в ходе украинского конфликта на территории ДНР. Об этом сообщает «Би-би-си». По данным издания, речь идёт о 23-летнем Айртоне Редферне из Южного Девона.

Ранее он проходил службу в королевских военно-воздушных силах Великобритании, а в 2025 году присоединился к подразделению, оказывавшему поддержку украинским войскам. Сообщается, что ликвидацию британского гражданина также подтвердили в МИД Великобритании.

Ранее Life.ru сообщал, что группировка войск «Восток» ликвидировала более 345 боевиков ВСУ за сутки. Среди уничтоженной техники — две боевые бронированные машины, восемь единиц автомобильного транспорта и 11 беспилотников.