Российские военнослужащие продолжают наносить серьёзный урон воздушной разведке и командной инфраструктуре противника. За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» ликвидировали десятки единиц техники и важных объектов украинских формирований. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Севера» Александр Тихомиров.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что освобождение Боровой в Харьковской области создаёт предпосылки для дальнейшего наступления на город Изюм. По словам репортёра, Боровая была важнейшим логистическим узлом для Вооружённых сил Украины. Контроль над этим населённым пунктом позволяет российским войскам обезопасить южные подступы к Купянску и создать условия для движения на Изюм.