Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 02:57

Группировка войск «Север» ликвидировала за сутки 50 тяжёлых октокоптеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские военнослужащие продолжают наносить серьёзный урон воздушной разведке и командной инфраструктуре противника. За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» ликвидировали десятки единиц техники и важных объектов украинских формирований. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Севера» Александр Тихомиров.

«Вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, 25 БПЛА самолётного типа, 50 тяжёлых боевых октокоптеров R-18, 3 квадроцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника», — проинформировал Тихомиров.

Историк Гавришко назвала слова Буданова* о ситуации с мобилизацией ложью
Историк Гавришко назвала слова Буданова* о ситуации с мобилизацией ложью

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что освобождение Боровой в Харьковской области создаёт предпосылки для дальнейшего наступления на город Изюм. По словам репортёра, Боровая была важнейшим логистическим узлом для Вооружённых сил Украины. Контроль над этим населённым пунктом позволяет российским войскам обезопасить южные подступы к Купянску и создать условия для движения на Изюм.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar