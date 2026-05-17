Украинский историк Марта Гавришко в своём аккаунте в социальной сети X выступила с резкой критикой в адрес главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, назвав его заявления о текущей ситуации с мобилизацией откровенной ложью.

Поводом для негодования стали слова Буданова* о том, что «все участвуют в защите суверенитета Украины». По мнению Гавришко, это вопиющее искажение реальности.

«Мужчины, втянутые в принудительную мобилизацию, — это бедняки. Вы никогда не увидите, как призывники останавливают мужчин в «Бентли» или «Мазерати» и запихивают их в фургоны под дулом пистолета. Они выкручивают руки механикам, строителям, водителям грузовиков», — написала она.

Историк также подчеркнула, что в Сети никогда не появляются видео, где сыновья судей, прокуроров и депутатов подвергаются избиениям в призывных пунктах, поскольку они имеют возможность учиться за границей и наслаждаться комфортной жизнью на Западе. Гавришко назвала происходящее не «народной войной», а ситуацией, в которой богатые считают деньги, заработанные на смерти бедных соотечественников.

Ранее сообщалось, что сухопутные войска Украины заявили, что не будут проводить расследование убийства в ТЦК отца пятерых детей, пока нардеп Юрий Камельчук не предоставит подтверждающие материалы. Командование отметило, что без официального обращения и доказательств обвинения остаются субъективными и не могут служить основанием для проверки.

