Мобилизацию на Украине смягчать не будут, потому что одних добровольцев не хватит, чтобы покрыть потребности армии. Об этом заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* в интервью Times.

«Набор добровольцев не способен покрыть необходимое ВСУ количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет боевых действий нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами», – сказал он.

Буданов* подчеркнул: мобилизацию нужно продолжать, даже если общество продолжает жёстко критиковать методы ТЦК.

Ранее Life.ru сообщал, что молодых украинцев не хотят выпускать за границу без военной подготовки. Народный депутат от фракции «Слуга народа» предлагает обязать парней 18–22 лет проходить базовую военную подготовку (БЗВП) перед тем, как они покинут пределы страны.

