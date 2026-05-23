За сутки в зоне действий группировки войск «Восток» украинские вооружённые формирования потеряли свыше 345 военнослужащих. Такие данные привёл офицер пресс-центра Михаил Герасимов.

Среди уничтоженной техники — две боевые бронированные машины, восемь единиц автомобильного транспорта и 11 беспилотников. Кроме того, в ходе контрбатарейной работы были поражены артиллерийское орудие и реактивная система залпового огня «Град».

А ранее в боях за Верхнюю Терсу в Запорожской области Вооружённые силы Украины понесли значительные потери. Они лишились более двух рот личного состава, шести боевых бронированных машин, семнадцати пикапов, пятнадцати квадроциклов, более тридцати наземных роботизированных комплексов и свыше шестидесяти тяжёлых гексакоптеров R-18.