В ходе боёв за Верхнюю Терсу в Запорожской области ВСУ понесли потери, превышающие численность двух рот. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны России.

«Потери противника составили более двух рот живой силы из состава отдельного штурмового батальона ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо значительных потерь в живой силе, украинская сторона лишилась 6 боевых бронированных машин, 17 автомобилей типа пикап, 15 квадроциклов, более 30 наземных роботизированных комплексов и свыше 60 тяжёлых гексакоптеров R-18.

Как ранее заявляло Минобороны, группировка войск «Восток» освободила Верхнюю Терсу. Контроль над населённым пунктом установлен благодаря активным действиям 155-го полка морской пехоты (55-я дивизия) и 394-го мотострелкового полка (5-я общевойсковая армия) из состава группировки «Восток».