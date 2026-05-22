Бойцы Армии России освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска освободили населённый пункт Верхняя Терса к северо-западу от города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, контроль над населённым пунктом установлен силами подразделений группировки войск «Восток» после успешного проведения наступательных действий.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что с начала 2026 года Российская армия установила контроль над 80 населёнными пунктами в зоне СВО. По его словам, 35 из них были освобождены в марте и апреле.