Sohu назвал уничтожение F-16 российским Су-35 поворотным событием в зоне СВО
Китайское издание Sohu называет уничтожение истребителя F-16 российским Су-35 в Сумской области переломным моментом в украинском конфликте. Как подчёркивается в публикации, для украинских ВВС потеря F-16 стала тяжёлым ударом.
Портал сообщает, что из примерно 30 имеющихся у ВСУ самолётов этого типа, их эффективное использование осложняется дефицитом запчастей и недостаточной подготовкой персонала.
«Сбитие F-16 истребителем Су-35 — это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев. Это наглядная демонстрация эффективности российских авиационных ракет большой дальности», — говорится в публикации.
По информации Sohu, российские ВКС превосходят украинские Военно-воздушные силы как по количеству, так и по качеству.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил об уничтожении F-16 над Сумской областью. Местные жители описывают произошедшее как полное разрушение самолёта, который, по их словам, «разорвало пополам».
