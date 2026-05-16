Разорвало на части: С фронта пришли данные об уничтожении ещё одного украинского F-16

Российский Су-35 сбил украинский F-16 в Сумской области, сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на очевидцев. По его словам, около 11:00 15 мая жители сумского Кролевца услышали мощный взрыв, а незадолго до этого над городом пролетел украинский самолёт с подвешенными ракетами, предположительно, F-16.

«Примерно 10:40 два самолёта с запада на юго-восток, второй даже хвастонул ракетами, две красные под брюхом. Похоже на F-16, не наши, не Су», — отметил подпольщик.

Российский истребитель Су-35, предположительно, вылетел на перехват и ракетой класса «воздух-воздух» Р-37/77 поразил украинский самолёт. Несмотря на манёвры уклонения, F-16 был уничтожен, утверждает Лебедев.

Местные жители сообщили, что самолёт разорвало пополам, а обломки упали в поля за городом. По их описаниям, истребитель летел со стороны Нежина, где расположена одна из крупнейших украинских авиабаз.

Ранее Лебедев сообщал, что ВС РФ уничтожили несколько иностранных истребителей F-16 и Mirage в Кировоградской области. «Прилетело» на аэродром в Долгинцево.