Разорвало на части: С фронта пришли данные об уничтожении ещё одного украинского F-16
Подполье: Российский Су-35 сбил украинский F-16 в Сумской области
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof
Российский Су-35 сбил украинский F-16 в Сумской области, сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на очевидцев. По его словам, около 11:00 15 мая жители сумского Кролевца услышали мощный взрыв, а незадолго до этого над городом пролетел украинский самолёт с подвешенными ракетами, предположительно, F-16.
«Примерно 10:40 два самолёта с запада на юго-восток, второй даже хвастонул ракетами, две красные под брюхом. Похоже на F-16, не наши, не Су», — отметил подпольщик.
Российский истребитель Су-35, предположительно, вылетел на перехват и ракетой класса «воздух-воздух» Р-37/77 поразил украинский самолёт. Несмотря на манёвры уклонения, F-16 был уничтожен, утверждает Лебедев.
Местные жители сообщили, что самолёт разорвало пополам, а обломки упали в поля за городом. По их описаниям, истребитель летел со стороны Нежина, где расположена одна из крупнейших украинских авиабаз.
Ранее Лебедев сообщал, что ВС РФ уничтожили несколько иностранных истребителей F-16 и Mirage в Кировоградской области. «Прилетело» на аэродром в Долгинцево.
