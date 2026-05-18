В США рассказали о причине отказа от «тяжёлой» версии истребителя F-16

В Соединённых Штатах вновь вспомнили про один из самых необычных вариантов F-16, который в 1980-х годах участвовал в конкурсе Пентагона на новый ударный самолёт. Речь идёт о проекте F-16XL — глубоко переработанной версии стандартного истребителя, способной нести значительно больше вооружения и топлива. О машине рассказал обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

Самолёт создавался компанией General Dynamics в рамках программы Enhanced Tactical Fighter. Американские военные рассчитывали получить дальнобойную ударную платформу для прорыва советской ПВО. Для этого инженеры фактически заново изменили аэродинамическую схему F-16. Площадь крыла у F-16XL была на 120% больше, чем у стандартного F-16. F-16XL мог нести в два раза большую полезную нагрузку, чем стандартный F-16. Также F-16XL имел дельта-крыло в конфигурации «изогнутая стрела».

На экспериментальной машине предусмотрели 27 точек подвески. По объёму боевой нагрузки она почти в два раза превосходила обычный F-16. При этом конструкторы стремились сохранить манёвренность, которой славилось семейство этих истребителей. Новое крыло также улучшало характеристики полёта на сверхзвуковых скоростях.

«F-16XL проиграл в конкурсе ETF самолёту McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle. ВВС США выбрали F-15E из-за его двухместной конфигурации, двух двигателей, более крупного радара и большей избыточности. После поражения в конкурсе ETF F-16XL был передан НАСА», — говорится в статье.

