17 мая, 19:45

Два истребителя ВМС США столкнулись в воздухе на авиашоу в Айдахо

Обложка © X / Osint World

Во время авиашоу Gunfighter Skies на военно-воздушной базе Маунтин-Хоум в американском штате Айдахо произошло столкновение двух самолётов ВМС США. Об инциденте сообщает Times Now.

Крушение истребителей Growler. Видео © X / Visioner

По предварительным данным, в показательном выступлении участвовали Boeing F/A-18E/F Super Hornet и Boeing EA-18G Growler. После столкновения авиабаза была закрыта. Происшествие произошло во второй день авиасалона. Gunfighter Skies — ежегодное авиационное мероприятие, которое проходит на базе Маунтин-Хоум к юго-востоку от города Бойсе.

Видеозапись показывает момент крушения самолётов, последующее возгорание и разрушение. Пилоты смогли эвакуироваться. Официальной информации о погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступало. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Новая версия Су-57 прошла проруливание на испытаниях

А ранее в Техасе трое сотрудников полиции Далласа получили ранения после падения самолёта рядом с городом Форни. По данным ведомства, на момент инцидента полицейские не находились на службе и возвращались из поездки. Все офицеры выжили. Двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь из-за лёгких травм. Третий полицейский продолжает лечение в больнице.

Тимур Хингеев
