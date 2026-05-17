Новая версия Су-57 прошла проруливание на испытаниях

Новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 прошла проруливание в рамках наземных испытаний. Об этом сообщил военный блогер и специалист по боевой авиации Fighterbomber.

По его словам, окончательное название самолёта пока остаётся открытым. Машина может получить обозначение Су-57Д, Су-57УБ или, как один из вариантов, Су-57ЭД.

Как отметил канал «Воевода вещает», у строевых пилотов Су-35 обычно не возникает серьёзных сложностей при переучивании на Су-57 даже без учебно-боевой «спарки». Поэтому новая модификация, вероятнее всего, в первую очередь рассчитана на экспортные поставки.

Ранее Life.ru писал, что Су-57 постепенно выходит за рамки классического истребителя. Госкорпорация «Ростех» передала войскам новую партию модернизированных машин пятого поколения. Су-57 по своим возможностям стоит рассматривать не просто как самолёт, а как полноценный авиационный тактический комплекс. Он оснащён передовым вооружением и рассчитан на выполнение широкого круга боевых задач. Эти машины не просто выпускают серийно — их постоянно дорабатывают и усиливают. Новые Су-57 стали мощнее и способны эффективно действовать даже в условиях противодействия современных систем ПВО.