На Украине жалуются на неуловимость российского истребителя пятого поколения Су-57, который пятую неделю подряд успешно атакует тыловые объекты ВСУ. Об этом свидетельствуют данные канала «Военная хроника» в МАКСЕ. Отмечается, что в приграничных районах Украины уже пятую неделю подряд фиксируется присутствие одного и того же российского самолета, который, предположительно, является малозаметным истребителем пятого поколения Су-57.

«Схема его работы на протяжении этого времени неизменна: машина выполняет пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области и мгновенно уходит из зоны обнаружения, после чего в ближнем тылу ВСУ (в Сумской, Черниговской и Полтавской областях) взлетают на воздух логистические узлы», — указано в публикации.

Украинские оценки указывают на то, что неуловимый летательный аппарат осуществил как минимум 30 успешных ударов. Его целью становились ключевые логистические объекты – железнодорожные узлы, сортировочные станции и склады, через которые поступает западная помощь. «Военная хроника» отмечает, что украинская сторона не располагает информацией о том, действует ли этот «борт-призрак» самостоятельно, или же речь идёт о применении целого звена новейших российских Су-57 в данном районе.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» держат в постоянном напряжении тыловые подразделения ВСУ. В глубине украинской обороны нет FPV-дронов и артиллерийских налётов. Зато там активно применяют высокоточное оружие большой мощности. Особый страх вызывают именно «Кинжалы». Их скорость достигает десяти Махов. Силы ПВО Украины, включая американские Patriot, просто не успевают на такую угрозу среагировать.