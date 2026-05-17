Трое полицейских пострадали при падении самолёта в Техасе

В штате Техас трое сотрудников полиции Далласа получили ранения после падения самолёта рядом с городом Форни. Об этом сообщает президент Ассоциации полиции Далласа Шона Пиза.

«Ассоциация полиции Далласа просит жителей города помнить в своих мыслях и молитвах трёх полицейских из Далласа и их семьи после крушения небольшого самолёта, произошедшего ранним утром в субботу недалеко от города Форни, штат Техас. На момент происшествия полицейские находились вне службы и возвращались из личной поездки», — говорится в сообщении.

Все офицеры остались живы. Двоим пострадавшим понадобилась помощь из-за незначительных травм, ещё один полицейский получил тяжёлые повреждения и продолжает лечение под наблюдением врачей. Пиза отметил, что сейчас основное внимание уделяется состоянию пострадавших и поддержке их семей.

А ранее в хорватском Сплите произошёл инцидент с пассажирским самолётом. Лайнер Airbus A220-300 авиакомпании Croatia Airlines готовился к рейсу во Франкфурт, когда внезапно прервал разбег. На видео с места происшествия видно, как из-под шасси самолета повалил густой дым. Судно продолжило движение, съехало с взлетно-посадочной полосы и остановилось на газоне. Из-за инцидента двигатель получил повреждения.