Самолёт совершил аварийную посадку во время лесопатрулирования под Тобольском

Уральская транспортная прокуратура проверяет факт аварийной посадки самолёта в Тюменской области. Инцидент произошёл 15 мая с воздушным судном RALL авиакомпании «Капитал Джет», которое выполняло лесопатрульный полёт, сообщили в ведомстве.

«15 мая 2026 года в 15:03 по местному времени экипаж <...> совершил аварийную посадку на удалении 75 км к юго-востоку от г. Тобольска в болотистой местности (между населёнными пунктами Вагай и Чёрное Вагайского района)», — говорится в сообщении.

На борту находились два человека: пилот и лётчик-наблюдатель. К счастью, никто из них не пострадал. Для эвакуации экипажа вылетел аварийно-спасательный вертолёт Ми-8.

Ранее сообщалось, что самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Варшавы в британский Лидс, экстренно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол после подачи сигнала бедствия. Причиной смены курса стала чрезвычайная медицинская ситуация на борту. Получив сигнал, экипаж сразу направил лайнер на посадку на полосу Buitenveldertbaan, где он благополучно приземлился. К самолёту незамедлительно стянули несколько бригад скорой помощи и пожарные расчёты. В аэропорт также прибыли другие экстренные службы.