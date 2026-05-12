11 мая, 23:04

Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Амстердама

Обложка © Unsplash / Gabor Koszegi

Самолёт авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Варшавы в британский Лидс, экстренно сел в аэропорту Схипхол в Амстердаме после сигнала бедствия, переданного над территорией Нидерландов. Об этом сообщил портал Hart van Nederland.

Инцидент произошёл вечером в понедельник около 20:50 по местному времени. Представитель аэропорта подтвердил, что причиной изменения маршрута стала чрезвычайная медицинская ситуация на борту. После получения сигнала экипаж принял решение направить лайнер в Схипхол. Воздушное судно благополучно приземлилось на взлётно-посадочной полосе Buitenveldertbaan.

К самолёту были направлены несколько бригад скорой помощи, пожарные расчёты и другие экстренные службы. На место также прибыл медицинский вертолёт. В аэропорту сообщили, что для координации действий был введён уровень готовности GRIP 1. Информация о состоянии человека, которому потребовалась помощь, пока не раскрывается.

А ранее на юго-западе Германии на высоте около 800 метров над городом Хоккенхайм столкнулись мотопланер и самолёт с винтовым двигателем, пилоты и пассажир не пострадали. Оба воздушных судна получили лишь незначительные повреждения. Пилоты благополучно вернулись на аэродромы Шпайера и Хоккенхайма и успешно приземлились.

Тимур Хингеев
