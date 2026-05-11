«Честный знак» не трогает самолёты: В ЦРПТ ответили паникёрам, пугающим авиаотрасль маркировкой

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки «Честный знак», опроверг заявления о возможных угрозах для авиаперевозок и обслуживания воздушных судов. В организации подчеркнули, что радиоэлектроника, имеющая отношение к авиационным компонентам, исключена из перечня маркируемой продукции.

«Требования на такие товары не распространяются, а значит, никакой дополнительной нагрузки на обслуживание и ремонт воздушных судов они не создают», — говорится в заявлении ЦРПТ.

Единственная маркируемая категория, которую теоретически можно соотнести с авиатехникой, — потолочные светильники. Однако их ремонт и закупка успешно осуществляются на территории России, без необходимости вывоза за рубеж.

В ЦРПТ также отметили, что система маркировки не связана с санкционным давлением, не влияет на динамику цен на авиабилеты и не создаёт препятствий для эксплуатации самолётов. На сегодняшний день в «Честном знаке» зарегистрировано около 19 тысяч участников рынка радиоэлектроники, из них 12 тысяч — в сфере светотехники.

Внедрению требований предшествовал двухлетний добровольный эксперимент, позволивший бизнесу адаптироваться. Техническая поддержка участников осуществляется круглосуточно.

Напомним, ранее сообщалось, что новая маркировка запчастей может сорвать ремонт самолётов в России. Отраслевые союзы и перевозчики бьют тревогу: нормы закона не учитывают жёсткие реалии, в которых сейчас работает гражданская авиация.