Новая маркировка запчастей может сорвать ремонт самолётов в России

Российские авиакомпании столкнулись с новой проблемой — постановление правительства о маркировке радиоэлектроники, заработавшее с 1 марта, грозит остановкой ремонта самолётов и резким подорожанием авиабилетов. Под действие документа попали тысячи запчастей для самых массовых лайнеров — Airbus A319, A320 и A321, пишет телеграм-канал Baza.

Отраслевые союзы и перевозчики бьют тревогу: нормы закона не учитывают жёсткие реалии, в которых сейчас работает гражданская авиация. Из-за санкций многие детали приходится возить в ремонт за границу. При возвращении в Россию каждую такую запчасть нужно заново вносить в систему «Честный знак» и клеймить как новое изделие, хотя фактически она уже давно в эксплуатации.

Ситуация грозит серьёзными сбоями в обслуживании воздушных судов, простоем бортов и, как итог, взлётом цен на перелёты. Авиаперевозчики уже направили в Минпромторг просьбу пересмотреть отраслевые правила.

Показательно, что ранее с похожей коллизией уже сталкивались в Евразийской экономической комиссии — ещё в 2021 году там освободили запчасти для уже поставленной техники от обязательной сертификации. Новый же порядок, по сути, только усугубляет давление санкций на отрасль.

Ранее сообщалось, что российские авиастроители начнут передавать серийные самолёты перевозчикам через один-два месяца после завершения сертификации. Сами машины уже находятся в высокой степени готовности. Главное, что сдерживает старт отгрузок, — это оформление полного пакета разрешительной документации. Как только сертификаты будут получены, производители оперативно запустят процесс передачи бортов авиакомпаниям.