11 мая, 10:48

Новая маркировка запчастей может сорвать ремонт самолётов в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gorodenkoff

Российские авиакомпании столкнулись с новой проблемой — постановление правительства о маркировке радиоэлектроники, заработавшее с 1 марта, грозит остановкой ремонта самолётов и резким подорожанием авиабилетов. Под действие документа попали тысячи запчастей для самых массовых лайнеров — Airbus A319, A320 и A321, пишет телеграм-канал Baza.

Отраслевые союзы и перевозчики бьют тревогу: нормы закона не учитывают жёсткие реалии, в которых сейчас работает гражданская авиация. Из-за санкций многие детали приходится возить в ремонт за границу. При возвращении в Россию каждую такую запчасть нужно заново вносить в систему «Честный знак» и клеймить как новое изделие, хотя фактически она уже давно в эксплуатации.

Ситуация грозит серьёзными сбоями в обслуживании воздушных судов, простоем бортов и, как итог, взлётом цен на перелёты. Авиаперевозчики уже направили в Минпромторг просьбу пересмотреть отраслевые правила.

Показательно, что ранее с похожей коллизией уже сталкивались в Евразийской экономической комиссии — ещё в 2021 году там освободили запчасти для уже поставленной техники от обязательной сертификации. Новый же порядок, по сути, только усугубляет давление санкций на отрасль.

Меньше пяти лет — и готово: Алиханов заявил о полном импортозамещении российского авиапрома

Ранее сообщалось, что российские авиастроители начнут передавать серийные самолёты перевозчикам через один-два месяца после завершения сертификации. Сами машины уже находятся в высокой степени готовности. Главное, что сдерживает старт отгрузок, — это оформление полного пакета разрешительной документации. Как только сертификаты будут получены, производители оперативно запустят процесс передачи бортов авиакомпаниям.

Юлия Сафиулина
