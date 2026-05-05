Меньше пяти лет — и готово: Алиханов заявил о полном импортозамещении российского авиапрома

Российская авиационная промышленность полностью импортозаместила самолёты менее чем за пять лет. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр назвал проделанную работу уникальной.

«То, что сделала наша авиационная промышленность, поистине уникально. Мы полностью заместили борт менее чем за пять лет», — цитирует Алиханова РИА «Новости».

Алиханов отметил, что в мировой практике на создание самолёта при наличии готовых наработок может уходить до 10 лет. Такой срок, по его словам, требуется от начала разработки до первого вылета, если уже есть подходящий двигатель.

В Минпромторге считают, что российские предприятия смогли пройти этот путь значительно быстрее, несмотря на необходимость замены зарубежных компонентов.

Ранее Алиханов пояснил, что в авиации сложно разделить устранение первичных технических проблем и плановую модернизацию самолётов. Сертифицированный самолёт постоянно дорабатывается в течение всего жизненного цикла. Это касается как технических характеристик, так и эргономики.