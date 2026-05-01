Российской авиакомпании ограничили лётный сертификат из-за самолётов без техобслуживания

Росавиация ограничила действие лётного сертификата авиакомпании «Ижавиа» до 28 июля в связи с допуском самолётов к авиаперевозкам без техобслуживания. Это произошло после профилактического визита, рассказали в ведомстве.

«Ограничили действие сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля 2026 года. Решение принято на основании акта обязательного профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска. Это мероприятие с 31 марта по 13 апреля провели сотрудники Ространснадзора с участием специалистов Росавиации», — говорится в сообщении.

В ходе проверки были найдены нарушения российского воздушного законодательства. В частности, допустили к полёту самолёт, который прошёл необходимое техобслуживание не в полном объёме. Также выяснили, что система управления безопасностью полётов работает ненадлежащим образом.

Несмотря на ограничение сертификата, «Ижавиа» продолжает работать. Росавиация ждёт от компании чёткий план исправления нарушений с учётом конкретных рекомендаций. Устранение проблем находится на контроле у Ространснадзора.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпании Azur Air повысить уровень безопасности полётов. Было рекомендовано провести внутреннюю проверку технических подразделений и пересмотреть организацию работы. Отдельно указали на необходимость оценки состояния авиатехники и процедур обслуживания самолётов.