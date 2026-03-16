Azur Air опроверг слухи о переговорах по продаже авиакомпании
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
Перевозчик Azur Air официально опроверг слухи о том, что компания находится в процессе продажи. Информацию об этом распространила пресс-служба авиакомпании, уверив, что сведения, появившиеся в ряде Telegram-каналов, не имеют ничего общего с действительностью.
«Azur Air категорически опровергает информацию о переговорах по продаже авиакомпании», — подчеркнули в пресс-службе перевозчика.
В компании добавили, что никаких обсуждений с потенциальными инвесторами или покупателями сейчас не ведётся. Работа авиаперевозчика идёт в штатном режиме без каких-либо изменений. Там также акцентировали внимание на том, что текущая деятельность остаётся приоритетом. Все рейсы выполняются в соответствии с утверждённым графиком, а обязательства перед туристами полностью соблюдаются.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air направит в Ространснадзор отчёт об устранении всех выявленных нарушений. 75% недочётов исправлены непосредственно в ходе проверки, оставшаяся четверть — в течение двух дней после её завершения. Ведомству также повторно предоставят документы о квалификации технического персонала, а 14 марта авиакомпания приступила к подготовке плана корректирующих мероприятий для Росавиации.
