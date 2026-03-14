Россияне массово жалуются на срыв отпусков из-за войны в Иране и проблем у Azur Air

Россияне массово сталкиваются со срывом отпусков из-за проблем у авиакомпании «Азур» (Azur Air) и ситуации на Ближнем Востоке — вылеты переносят, а компенсация за потерянные дни в разы меньше стоимости тура. Об этом телеграм-каналу Baza рассказали супруги из Самарской области, которые должны были сегодня улететь в Таиланд.

Елена и Константин купили путёвку на 12 дней почти за 300 тысяч рублей. За неделю до вылета начались переносы. Сначала ссылались на обстановку в регионе, потом — на технические трудности у перевозчика. Рейсы затронули сразу несколько городов: Самару, Москву, Казань, Нижний Новгород. Некоторые туристы, улетевшие в конце февраля, до сих пор не могут вернуться.

Паре перенесли вылет на пять дней — до 19 марта, без гарантий, что дата окончательная. На просьбу компенсировать три потерянных дня турагент предложил 16 тысяч рублей, что почти в 4,5 раза меньше стоимости суток отдыха. Объяснили это тем, что основная часть суммы ушла на билеты.

Супруги не могут продлить отпуск, а через две недели им на работу. Они надеются только на полную отмену тура, но это возможно лишь при новом переносе рейса.

