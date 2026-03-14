Azur Air отчитается перед Ространснадзором об устранении 100% нарушений
Авиакомпания Azur Air на следующей неделе направит в Ространснадзор отчёт об устранении всех выявленных нарушений. Как сообщили в перевозчике, 75% недочётов были исправлены непосредственно в ходе проверки, а оставшаяся четверть — в течение двух дней после её завершения.
Ведомству также повторно предоставят документы, подтверждающие квалификацию технического персонала. Кроме того, 14 марта авиакомпания приступила к подготовке плана корректирующих мероприятий для Росавиации.
Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпании Azur Air повысить уровень безопасности полётов. Соответствующее решение приняли после проверки, проведённой Ространснадзором.
