Алиханов объяснил разницу между «детскими болезнями» самолёта и модернизацией

Глава Минпромторга Антон Алиханов пояснил, что в авиации сложно разделить устранение первичных технических проблем и плановую модернизацию самолётов. В интервью РИА «Новости» министр отметил, что сертифицированный самолёт постоянно дорабатывается в течение всего жизненного цикла. Это касается как технических характеристик, так и эргономики.

«На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Что относить к «детским болезням», а что к модернизации борта? Любой сертифицированный самолёт — это живой организм. Постоянно совершенствуются технические характеристики, усовершенствуется эргономика, вносятся изменения на протяжении всего жизненного цикла изделия», — сказал он.

По его словам, так называемые «детские болезни» — это неисправности, которые выявляются уже в ходе эксплуатации и требуют устранения для стабильной работы техники. Алиханов подчеркнул, что модернизация самолёта не прекращается вплоть до его списания, поскольку без постоянных улучшений техника теряет конкурентоспособность.

Он также добавил, что на полноценное выявление эксплуатационных недостатков обычно требуется около 3–4 лет эксплуатации.

