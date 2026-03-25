В РФ спрогнозировали рост цен на импортные авто из-за пошлин и падение спроса

В России сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, новые пошлины и ужесточение правил ввоза из Китая и ЕАЭС толкают стоимость импортных машин вверх, с другой — низкий спрос на фоне жёсткой денежно-кредитной политики и стагнация доходов населения оказывают давление на цены в сторону их снижения. О том, какие модели спасут вторичный рынок и как изменение утильсбора с 1 апреля скажется на покупателях, рассказал автоэксперт и экономист Андрей Белоусов.

По словам эксперта, за последние несколько месяцев условия ввоза автомобилей из Китая в Россию существенно изменились. Значительный рост утильсбора на машины мощнее 160 л.с., введённый в конце 2025 года, поменял структуру импорта. Массовый покупатель теперь ориентируется на модели, укладывающиеся в этот параметр.

С 1 апреля 2026 года произойдёт очередное изменение — утильсбор увеличат для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, чтобы закрыть существовавшие лазейки. Кроме того, с этого года экспортная лицензия выдаётся только на транспортные средства, которыми владелец — гражданин Китая или компания — пользовался не менее 180 дней. Мера направлена на ограничение спекулятивных продаж новых китайских машин под видом поддержанных.

«Все эти изменения, безусловно, будут оказывать влияние на российский авторынок и так или иначе вызовут определённое подорожание импортируемых в страну автомобилей. На сколько точно вырастут цены — покажет время», — отметил Белоусов в разговоре с РИА «ФедералПресс».

При этом, по его словам, в условиях высокой ключевой ставки и отсутствия роста реальных доходов населения большого притока покупателей не ожидается. Низкий спрос будет давить на цены в сторону снижения. Также сильно влияет курс рубля: если сохранится тренд на его ослабление, стоимость как новых, так и подержанных машин вырастет.

Основу вторичного рынка в ближайшей перспективе, считает эксперт, составят собранные в КНР автомобили японских, корейских и немецких брендов возрастом от трёх до пяти лет с мощностью до 160 л.с. Именно их ввоз сейчас наиболее выгоден для последующей реализации в России.

