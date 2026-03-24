Минпромторг расширил список автомобилей для такси

Минпромторг России расширил перечень автомобилей, которые можно закупать для работы в такси. В обновлённый список добавили сразу несколько популярных моделей — Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7.

Как уточнили в ведомстве, все эти машины соответствуют требованиям по локализации, установленным для отрасли. Теперь перечень насчитывает 26 моделей. В него входят семь машин Lada, несколько моделей «Москвича», Evolute и Voyah, а также электрокроссовер UMO 5 и другие автомобили. Расширение списка означает, что у таксопарков появляется больше вариантов для закупок, соответствующих требованиям закона.

До этого Минпромторг включил в список автомобилей, допущенных до работы в такси, новые модели. В частности, в ресстре появилась Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend.