Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Российские самолёты могут начать передавать авиакомпаниям через один-два месяца

Российским производителям потребуется один-два месяца после получения всех разрешительных документов, чтобы начать передачу самолётов авиакомпаниям. Об этом заявил РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов.

По его словам, серийные борта уже находятся в высокой степени готовности. Главным условием для начала поставок остаётся оформление необходимых разрешений.

«С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц – два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям», — сказал министр.

Алиханов уточнил, что начало эксплуатации самолётов — не одномоментный процесс. После передачи машины не сразу выходят на полноценную маршрутную сетку. Сначала борта будут использовать на коротких рейсах. Это нужно, чтобы постепенно подготовить экипажи и наземные службы к работе с новой техникой.

Отдельное внимание уделят обучению лётного состава. Также предстоит отработать обслуживание самолётов на земле и все процедуры, связанные с регулярной эксплуатацией.

Марина Фещенко
