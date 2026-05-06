Заявление главы Минпромторга: Новый «Байкал» оказался вовсе не заменой легендарному Ан-2

Лёгкий самолёт «Байкал» позиционируется не как преемник знаменитого Ан-2, прозванного в народе «кукурузником», а как принципиально иная воздушная машина, отвечающая актуальным запросам отрасли. Такое заявление в беседе с корреспондентами РИА «Новости» сделал руководитель Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По словам министра, о замене «кукурузника» речь не идёт, поскольку данный летательный аппарат конструировался исходя из свежих нормативов по безопасности и пожеланий авиаперевозчиков. Он добавил, что при подготовке технического задания к работе привлекли всех потенциальных эксплуатантов, и они, по сути, сами определили набор характеристик для будущей модели.

В конце декабря 2025 года состоялись успешные лётные испытания «Байкала», оснащённого отечественным двигателем ВК-800 и российским же воздушным винтом АВ-901. Данная девятиместная модель разрабатывается для эксплуатации на региональных авиалиниях. Получить сертификат на силовую установку ВК-800 и винт АВ-901 для этого самолёта планируется в декабре 2026‑го.

Ранее сообщалось, что третий опытный экземпляр самолёта «Байкал» успешно выполнил первый десятиминутный полёт. Он поднялся на 300 метров и разогнался до 190 км/ч.