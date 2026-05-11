Два самолёта столкнулись в небе на юго-западе Германии

На юго-западе Германии на высоте около 800 метров над городом Хоккенхайм столкнулись мотопланер и самолёт с винтовым двигателем, оба пилота и пассажир одного из воздушных судов не пострадали. Об этом сообщает агентство DPA.

В публикации говорится, что оба самолёта получили лишь лёгкие повреждения, однако пилоты смогли вернуться на аэродромы в Шпайере и Хоккенхайме и благополучно приземлиться.

В настоящее время полиция уже начала расследование причин произошедшего столкновения, выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее самолёт De Havilland Canada Dash 8-Q400, следовавший из Хабаровска в Ноглики, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Причиной смены маршрута стала техническая неисправность.