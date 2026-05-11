День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 16:43

Два самолёта столкнулись в небе на юго-западе Германии

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

На юго-западе Германии на высоте около 800 метров над городом Хоккенхайм столкнулись мотопланер и самолёт с винтовым двигателем, оба пилота и пассажир одного из воздушных судов не пострадали. Об этом сообщает агентство DPA.

В публикации говорится, что оба самолёта получили лишь лёгкие повреждения, однако пилоты смогли вернуться на аэродромы в Шпайере и Хоккенхайме и благополучно приземлиться.

В настоящее время полиция уже начала расследование причин произошедшего столкновения, выясняются все обстоятельства инцидента.

Самолёт Turkish Airlines загорелся при посадке в аэропорту Непала
Самолёт Turkish Airlines загорелся при посадке в аэропорту Непала

Ранее самолёт De Havilland Canada Dash 8-Q400, следовавший из Хабаровска в Ноглики, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Причиной смены маршрута стала техническая неисправность.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Германия
  • Авиаперелеты
  • Авиакатастрофы
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar