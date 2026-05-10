Самолёт с 60 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

В воскресенье самолёт, направлявшееся из Хабаровска в Ноглики, совершило аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Причиной изменения маршрута стала техническая неисправность лайнера De Havilland Canada Dash 8-Q400. Инцидент произошел около 15:30 по местному времени (7:30 мск). По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту находились 60 пассажиров.

Посадка прошла благополучно. Аварийные службы воздушной гавани имени Антона Чехова отработали в штатном режиме. Никто из людей, включая членов экипажа, не пострадал.

Следователи начали доследственную проверку. Их действия квалифицированы по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

К выяснению обстоятельств случившегося подключилась и транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверит техническое состояние борта и оценит, как его готовили к вылету.