Самолёт с 60 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске
Обложка © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
В воскресенье самолёт, направлявшееся из Хабаровска в Ноглики, совершило аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Причиной изменения маршрута стала техническая неисправность лайнера De Havilland Canada Dash 8-Q400. Инцидент произошел около 15:30 по местному времени (7:30 мск). По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту находились 60 пассажиров.
Посадка прошла благополучно. Аварийные службы воздушной гавани имени Антона Чехова отработали в штатном режиме. Никто из людей, включая членов экипажа, не пострадал.
Следователи начали доследственную проверку. Их действия квалифицированы по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
К выяснению обстоятельств случившегося подключилась и транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверит техническое состояние борта и оценит, как его готовили к вылету.
