День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 11:34

Самолёт с 60 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Обложка © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Обложка © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В воскресенье самолёт, направлявшееся из Хабаровска в Ноглики, совершило аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Причиной изменения маршрута стала техническая неисправность лайнера De Havilland Canada Dash 8-Q400. Инцидент произошел около 15:30 по местному времени (7:30 мск). По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту находились 60 пассажиров.

Посадка прошла благополучно. Аварийные службы воздушной гавани имени Антона Чехова отработали в штатном режиме. Никто из людей, включая членов экипажа, не пострадал.

Следователи начали доследственную проверку. Их действия квалифицированы по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

К выяснению обстоятельств случившегося подключилась и транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверит техническое состояние борта и оценит, как его готовили к вылету.

Ан-2 совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу в Бурятии
Ан-2 совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу в Бурятии

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Хабаровский край
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar