Ан-2 совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу в Бурятии
В Бурятии самолёт Ан-2, работавший на мониторинге лесных пожаров, совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу. Инцидент произошёл между селом Сосново-Озерское и заводом ГОК «Озёрный» в Еравнинском районе. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
«Сегодня воздушное судно Ан-2, осуществлявшее мониторинг лесных пожаров, по техническим причинам совершило аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом ГОК «Озерный» в Еравнинском районе Республики Бурятия», — сообщили в управлении.
