Ан-2 совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу в Бурятии

Ранее сообщалось, что более 400 пассажиров не могут вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово во Вьетнам из-за поломки самолёта. Борт RA-73272 авиакомпании IKAR (Boeing 777-200) должен был отправиться в Камрань 8 мая в 01:25, но пассажирам объявили о поломке и перенесли вылет сначала на 15:00, а затем на 9 мая. Из-за неисправности отменили и ещё один рейс — из Нячанга в Санкт-Петербург. Резервных бортов у перевозчика, парк которого насчитывает немного машин, нет. Туристов разместили в гостиницах, однако точное время вылета не называют, а туроператоры предлагают продлевать проживание в отелях уже за собственный счёт.