Самолёт-разведчик США впервые выполнил манёвр у границы Румынии и Украины

Разведывательный самолёт США Bombardier Challenger 650 Artemis II впервые зафиксирован с манёврами в районе румынско-украинской границы. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Самолёт вылетел с аэродрома в румынской Констанце, сделал круг над нейтральными водами Чёрного моря в подконтрольном диспетчерам Бухареста районе», — рассказал собеседник агентства.

После этого самолёт направился к румынско-украинской границе, где совершил пролёт вдоль линии и затем взял курс обратно на аэродром вылета. Собеседник отметил, что подобная схема маршрута для постоянно базирующегося в Констанце Bombardier Challenger 650 Artemis II зафиксирована впервые.

Ранее этот тип разведывательного самолёта регулярно фиксировался у Калининградской области: там он действует над нейтральными водами Балтийского моря, а также над воздушным пространством Литвы и Польши, которые предоставляют ему доступ. Кроме того, борт периодически появляется в районе Чёрного моря. В частности, в апреле он выполнял полёты не только самостоятельно, но и совместно со стратегическим разведывательным самолётом ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint.

Ранее самолёт радиоэлектронной разведки Gulfstream IV Военно-воздушных сил Швеции уже третий день подряд фиксируется в полётах над акваторией Чёрного моря. Из данных сервисов отслеживания воздушного движения следует, что один и тот же борт выполнял аналогичные маршруты два дня подряд, сохраняя схожую траекторию полётов в регионе.