Одномоторный самолёт врезался в здание в Бразилии, есть погибшие

В бразильском Белу-Оризонти самолёт врезался в здание после взлёта. В результате крушения погибли пилот и второй пилот. Об этом сообщает G1.

Самолёт рухнул на здание в Бразилии.

Перед падением командир воздушного судна связался с диспетчерской башней и сообщил о проблемах при взлёте. После этого произошла авария. На борту находились ещё четыре пассажира. На месте крушения работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

